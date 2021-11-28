Эксперт назвал две причины, почему Украина вымирает быстрее всех

Экономист Иван Лизан заявил, что упадок в экономике и наличие сильных олигархических кланов являются главными причинами вымирания населения Украины. Его мнение приводит «Взгляд».

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Согласно данным аналитической справки ООН «Демографические процессы», опубликованной 28 ноября, к 2050 году население Украины составит 35 млн человек. В ходе последней переписи населения Украины в 2001 году, было зафиксировано 48 240 902 жителей. По оценке авторов доклада, скорость вымирания украинского населения одного из самых высоких в мире.

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«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – заявил Лизан.

По его словам, во времена бывшего президента Украины Леонида Кучмы власти страны приступили к созданию на ее территории республики олигархического типа. Экономист считает, что именно тогда зародились днепропетровский и донецкий олигархические кланы, противостояние которых и в данный момент формирует украинскую политику.

Лизан утверждает, что падение рождаемости и рост смертности начали фиксироваться на Украине уже в тот период.

Он полагает, что олигархи предпочитают выводить средства в офшоры, вместо заботы об интересах миллионов жителей Украины.

Именно этот выбор предопределяет происходящее. Кроме того, две «цветные революции», случившиеся в стране, привели к деградации украинской экономики. При этом политические элиты Украины, отмечает Лизан, под давлением Запада ведут дело к ликвидации промпроизводства в стране, делая ставку на сельское хозяйство.

У аграрной экономики, по мнению экономиста, единственным источником заработка является экспорт продовольствия. Поэтому голод в такой стране явление нередкое.

Лизан констатировал, что предпосылок для исправления ситуации в экономике и демографии на Украине в данный момент нет. Отсутствуют соответствующая политическая воля и финансовые ресурсы. По его словам, единственный реальный способ для украинских властей спасти страну, это объявить войну России и сразу же после этого сдаться, позволив «врагу» беспрепятственно оккупировать свою территорию.