Умер звезда "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил

Австралийский актер и танцор, этнический абориген народности йолнгу Дэвид Галпилил скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Фото: AP Photo/Francesco Proietti, File AP Photo/Francesco Proietti, File

О смерти актера объявил премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл.

"С великой скорбью сообщаю народу Южной Австралии о смерти легендарного, единственного в своем роде артиста, который задал тон австралийскому кинематографу и репрезентации австралийцев на экране", – сказал политик.

Сниматься в кино артист начал в 1971 году. А в 1986 году к нему пришла мировая известность благодаря роли Невилла в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил". Через два года Галпилил вернулся к роли Невилла в картине "Крокодил Данди 2".