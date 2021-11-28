Порошенко: Минск готовит «болезненный удар» по Киеву

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что Белоруссия может прекратить поставки электроэнергии на Украину с наступлением сильных морозов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».

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«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее», - сказал Порошенко.

Он считает, что закупка украинской энергосистемой электроэнергии в Белоруссии является частью плана, в случае реализации которого Украина вновь попадет в зависимость от поставок энергоносителей из России.