ВОЗ объяснила неожиданный выбор названия нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения пропустила две буквы греческого алфавита, nu и xi, при названии нового штамма коронавируса - «омикрона». Associated Press выяснило у ВОЗ - причины такого решения.

Фото: Reuters Reuters

В организации объяснили, что пропустили nu, чтобы люди не путали его с «новым». Xi же миновали, чтобы избежать оскорблений, так как есть фамилия Си. В ВОЗ отметили, что при обозначении болезней избегают возможных оскорблениий по разным признакам: культурным, социальным, национальным и т. д.

В греческом алфавите nu и xi идут следом за mu – так 30 августа был обозначен очередной вариант коронавируса.

На сегодняшний день организация обозначила следующие варианты коронавируса. Альфа, бета, гамма и дельта – те штаммы, которые «вызывают беспокойство», как и omicron. Штаммы каппа, лямбда и мю обозначены как варианты, «вызывающие интерес».