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Ученые: Китаю грозит «колоссальная вспышка» COVID-19

Ювелина Бернст
4 минуты назад

Если Китай откажется от политики «нулевой терпимости» к коронавиурсу и ослабит ограничения для прибывающих в страну, это приведет к «колоссальной вспышке» заболеваемости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Пекинского университета.

Ученые: Китаю грозит «колоссальная вспышка» COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они при помощи математической модели спрогнозировали последствия принятия в Китае мер борьбы с COVID-19, действующих в других странах.

Так, если Китай будет придерживаться нынешней политики США, то ежедневный прирост зараженных составит 637 155 человек в день. В случае принятия французского варианта политики число новых ежедневных случаев заражения достигнет 454 198, при британской модели - 275 793.

При этом «открытие» Китая может привести к мощной вспышке, которая создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны, утверждают авторы исследования. Они уточнили, что основываются исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, сформированного вакцинацией.

Пекин придерживается политики «нулевой терпимости» по отношению к вспышкам коронавируса, что постоянно приводит к локальным локдаунам. Кроме того, в КНР действуют одни из самых строгих карантинных мер в мире для пребывающих из-за границы.

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