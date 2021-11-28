Ученые: Китаю грозит «колоссальная вспышка» COVID-19

Если Китай откажется от политики «нулевой терпимости» к коронавиурсу и ослабит ограничения для прибывающих в страну, это приведет к «колоссальной вспышке» заболеваемости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Пекинского университета.

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Они при помощи математической модели спрогнозировали последствия принятия в Китае мер борьбы с COVID-19, действующих в других странах.

Так, если Китай будет придерживаться нынешней политики США, то ежедневный прирост зараженных составит 637 155 человек в день. В случае принятия французского варианта политики число новых ежедневных случаев заражения достигнет 454 198, при британской модели - 275 793.

При этом «открытие» Китая может привести к мощной вспышке, которая создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны, утверждают авторы исследования. Они уточнили, что основываются исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, сформированного вакцинацией.