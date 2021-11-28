В Италию проник новый «омикрон»-штамм COVID-19

В Италии выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529 «омикрон», сообщил телеканал RaiNews24. Речь идёт о 55-летнем сотруднике международной компании, проживающем в Казерте (область Кампания), который 10 дней назад вернулся из Мозамбика.

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В сообщении со ссылкой на «санитарные власти Кампании» говорится, что у инфицированного, имеющего две прививки от COVID-19, проявляются лишь «слабые симптомы» заболевания, он чувствует себя удовлетворительно. Пятеро членов его семьи отправлены на карантин. Симптомов болезни у них не обнаружено.

Изменения коронавируса в анализах жителя Казерты, характерные для штамма В.1.1.529, были выявлены в лаборатории клинической микробиологии миланского госпиталя «Сакко».

Губернатор области Кампания Винченцо Де Лука потребовал от сил охраны общественного порядка усилить контроль за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса и призвал население «завершить все циклы вакцинации и проявлять максимальную осторожность».