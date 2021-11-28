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МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в Европе

Елена Прошина
31 минуту назад

Проблема признания вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства в Европе является политическим вопросом, сообщает телеканал RT со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в Европе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он назвал это идеологическим вопросом и выразил разочарование данным фактом.

«Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — сказал глава МИД.

По словам дипломата, благодаря тому, что Будапешт одобрил применение «Спутника V», и тому, что, в отличие от других препаратов от коронавируса, проблем с поставками российской вакцины не было, Венгрия смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие страны Европы.

Сийярто также объяснил, что поставил прививку от COVID-19 «Спутником V», так как доверяет советским препаратам, проверенным с детства.

Ранее министр сообщил, что российские и венгерские органы здравоохранения 29 ноября начнут переговоры по применению «Спутника Лайт» в республике. Кроме того, до конца 2022 года в Венгрии планируется наладить выпуск «Спутника V».

В мире,Петер Сийярто,МИД,Russia Today,
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