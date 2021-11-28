За заразившимися новым штаммом будет следить спецслужба

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал особое распоряжение, которое разрешает отслеживать перемещение людей, заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон». Следить за больными будет Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). Об этом заявили в канцелярии премьера.

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Ранее Израиль полностью закрыл въезд в страну для иностранцев.

«Правительство одобрило отслеживание Службой общей безопасности геолокации заражённых «омикрон»-штаммом коронавируса», — говорится в заявлении.

Распоряжение будет действовать до 2 декабря включительно.

Ранее Израиль стал первой страной, полностью закрывшей въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса. Новые правила будут действовать 2 недели. Граждане Израиля, которые возвращаются на родину, должны пройти карантин и сдать ПЦР-тест.

Новый штамм выявили в середине ноября на юге Африки, сейчас он проник в Израиль, Гонконг и Германию. Всемирная организация здравоохранения включила «омикрон» в группу опасных вариантов вируса. Существующие ПЦР-тесты могут его распознать, сказали в организации.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что новый штамм может передаваться между полностью вакцинированными людьми. Власти Великобритании, Израиля, Нидерландов, Австрии и Франции уже ввели запрет на путешествия в страны Южной Африки.

Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с южной частью африканского континента. Сенатор Владимир Круглый в разговоре с «Секретом» предположил, что «омикрон» уже мог проникнуть в Россию, поскольку в страну из Египта вернулись туристы.