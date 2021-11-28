Израиль закрывает границы для иностранцев

В Израиле временно закроют границы для иностранных граждан в связи с распространением нового особо стойкого штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее решение было принято министерской комиссией по борьбе с COVID-19 в рамках экстренного совещания в ночь с 27 на 28 ноября.

Фото: pexels.com pexels.com

Ограничение, в соответствии с введенными срочными мерами, будет действовать две недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера страны.

Уточняется, что въехать на территорию Израиля не смогут иностранцы из всех государств. Исключение смогут составить случаи, одобренные Комитетом.