Совбез Белоруссии: Польша может спровоцировать войну

Польша может создать приграничный инцидент, который приведет к войне, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает «Газета.ру».
По его словам, Минск не позволит себя спровоцировать, а силовики анализируют обстановку.
«Наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне», — отметил Вольфович.
Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался минувшим летом после того, как Минск ослабил контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация усугубилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы скопились около 3 тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Они законно прилетели в Белоруссию и направились в сторону Польши и стран Прибалтики, чтобы попасть в ЕС.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал Германию принять нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе. Он обвинил Евросоюз в отсутствии контакта по проблеме беженцев. При этом глава государства также заявил, что угрозы Польши закрыть границы коснутся, прежде всего, самих поляков.