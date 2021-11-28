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Совбез Белоруссии: Польша может спровоцировать войну

Елена Прошина
35 минут назад

Польша может создать приграничный инцидент, который приведет к войне, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает «Газета.ру».

Совбез Белоруссии: Польша может спровоцировать войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Минск не позволит себя спровоцировать, а силовики анализируют обстановку.

«Наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне», — отметил Вольфович.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался минувшим летом после того, как Минск ослабил контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация усугубилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы скопились около 3 тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Они законно прилетели в Белоруссию и направились в сторону Польши и стран Прибалтики, чтобы попасть в ЕС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал Германию принять нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе. Он обвинил Евросоюз в отсутствии контакта по проблеме беженцев. При этом глава государства также заявил, что угрозы Польши закрыть границы коснутся, прежде всего, самих поляков.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Газета.Ru,
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