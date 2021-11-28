Совбез Белоруссии: Польша может спровоцировать войну

«Наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне», — отметил Вольфович.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался минувшим летом после того, как Минск ослабил контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация усугубилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы скопились около 3 тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Они законно прилетели в Белоруссию и направились в сторону Польши и стран Прибалтики, чтобы попасть в ЕС.