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Кулеба рассказал о «пакете сдерживания» России

Lenta.ruиещё 4
33 минуты назад

Киев ведет переговоры с различными партнерами, готовыми предоставить ему вооружение, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет немецкое издание Zeit.

МИД Украины рассказал о «пакете сдерживания» России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Украина ведет «очень активный диалог» с другими государствами, готовыми поставить военную технику «для укрепления возможности обороняться», но раскрывать подробности он не стал. Глава МИД уточнил, что оружие, как и деньги, «любит тишину».

Глава МИД добавил, что поддержка Запада «гораздо больше, чем просто словесная».

«Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый — это четкое политическое послание, что уже происходит. Второй — это набор санкций или ограничительных мер. Третье — это военная поддержка», — подчеркнул он.

Политик не согласен с мнением, что «вооружение Украины сродни разжиганию конфликта». Кулеба считает, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО — вопрос времени.
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