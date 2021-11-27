ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма COVID

Вероятным источником нового штамма коронавирусной инфекции под названием омикрон может быть человек с ослабленным иммунитетом. Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний по эволюции вирусов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет Financial Times.

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По ее словам, точно неизвестно, кто был первоисточником штамма омикрон, но одна из рассматриваемых ВОЗ гипотез предполагает, что он мог зародиться в организме инфицированного пациента с ослабленным иммунитетом, который полностью не излечился, после чего вирус мутировал.

Чтобы разобраться с происхождением нового штамма коронавируса, потребуется около трех недель. Биоматериал для изучения уже направлен в лаборатории.

Штамм омикрон был обнаружен на Юге Африки на этой неделе, ВОЗ уже назвала его "вызывающим обеспокоенность" и высокозаразным, первые случаи недавно были зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии и Великобритании, а также в ряде африканских провинций. Все положительные образцы были взяты у прибывших на родину из ЮАР. В России омикрон-штамм пока не обнаружен.