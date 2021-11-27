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ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса

Российская Газетаиещё 2
11 минут назад

Вероятным источником нового штамма коронавирусной инфекции под названием омикрон может быть человек с ослабленным иммунитетом. Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний по эволюции вирусов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет Financial Times.

ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма COVID
Фото: ReutersReuters

По ее словам, точно неизвестно, кто был первоисточником штамма омикрон, но одна из рассматриваемых ВОЗ гипотез предполагает, что он мог зародиться в организме инфицированного пациента с ослабленным иммунитетом, который полностью не излечился, после чего вирус мутировал.

Чтобы разобраться с происхождением нового штамма коронавируса, потребуется около трех недель. Биоматериал для изучения уже направлен в лаборатории.

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Штамм омикрон был обнаружен на Юге Африки на этой неделе, ВОЗ уже назвала его "вызывающим обеспокоенность" и высокозаразным, первые случаи недавно были зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии и Великобритании, а также в ряде африканских провинций. Все положительные образцы были взяты у прибывших на родину из ЮАР. В России омикрон-штамм пока не обнаружен.

Как писала ранее "РГ", в организме людей с ВИЧ-инфекцией, а также в целом у людей с ослабленным иммунитетом (в том числе у перенесших трансплантацию органов), вирус может жить долгое время, что делает подобных пациентов хроническими носителями ковида. Уязвимости их иммунитета позволяют вирусу ускоренно эволюционировать.
В мире,ВОЗ,Financial Times,
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