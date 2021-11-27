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В Армении прошел митинг с требованием отставки Пашиняна

Lenta.ru
3 часа назад

В Ереване прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Армении Армена Саркисяна. Сместить действующее политическое руководство страны потребовали представители организации «Освободительное движение». Об этом сообщает Sputnik.

В Армении прошел митинг с требованием отставки Пашиняна
Фото: EPAEPA

«Мы призываем сплотиться не вокруг нас, а вокруг тех требований, которые мы озвучили. Давайте совместно потребуем отставку этих двух лиц (президента и премьера Армении — прим. «Ленты.ру»)», — заявил представитель движения, бывший председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.

Зограбян не разделяет примирительно политику Пашиняна и Саркисяна и убежден, что все «злоключения» армянского народа — это результат отступления армян от трех основополагающих институтов общества: церкви, семьи и армии. Зограбян призвал собравшихся вернуться завтра на улицу и шествием двинуться к Первопрестольному Эчмиадзину (монастырь в городе Вагаршапат, один из религиозных центров страны — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Пашинян поделился позитивным настроем по итогам трехсторонней встречи в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. «По некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — отметил армянский премьер-министр.

В мире,Армен Саркисян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Lenta.ru,
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