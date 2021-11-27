Генсек НАТО обратился к России с призывом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности и деэскалации на границе с Украиной, передает Welt.

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Россия и раньше применяла силу против соседей, поэтому сейчас нельзя полагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф», заявил Столтенберг. Он отметил, что «уже второй раз за этот год … Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной».

НАТО готова оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии, отметил глава альянса. Он также добавил, что организация открыта для диалога с Россией.