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Генсек НАТО обратился к России из-за ситуации на границе с Украиной

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности и деэскалации на границе с Украиной, передает Welt.

Генсек НАТО обратился к России с призывом
Фото: ReutersReuters

Россия и раньше применяла силу против соседей, поэтому сейчас нельзя полагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф», заявил Столтенберг. Он отметил, что «уже второй раз за этот год … Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной».

НАТО готова оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии, отметил глава альянса. Он также добавил, что организация открыта для диалога с Россией.

В Кремле ответили на сообщения о скором «вторжении» России на Украину

Столтенберг ранее заявил, что НАТО наблюдает сосредоточение российских сил у границ с Украиной, в том числе танки, артиллерию и беспилотники. Он предупредил Россию, что любое применение силы против Украины «будет иметь последствия». В Кремле опровергают сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с Украиной, заявляя, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, что никому не угрожает и никого не должно волновать.

В мире,Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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