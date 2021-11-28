В Белоруссии заявили о выброшенном литовцами на границу трупе беженца

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца.

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«27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», – говорится в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия для определения обстоятельств и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.

Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии.

По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.