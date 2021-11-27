Финляндия отказалась защищать Украину от России

Украина должна сама позаботиться о собственной обороне, если Россия начнет на нее «масштабное наступление», заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Его слова передает финское издание Svenska Yle.

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Именно исходя из этого, Киев должен выстаивать отношения с западными организациями, считает министр. По его мнению, сейчас не время для военного сотрудничества с Украиной.

«Не думаю, что сейчас время для спекуляций о военных действиях или сотрудничестве. Прямо сейчас нужно использовать время, чтобы найти дипломатические средства для разрешения кризиса», - сказал политик.

Он заявил, что конфликт доложен быть урегулирован путем переговоров президентов России и США. Поэтому важно, чтобы лидеры двух стран имели прямые контакты.

В заключение министр отметил, что новости из Украины и вокруг нее вызывают беспокойство. По оценкам военных экспертов, российская военная активность поразительно велика, добавил Хаависто. При этом он не стал отвечать на вопрос, какой была бы роль западных стран, если бы Россия начала атаку.