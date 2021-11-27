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Названа стоимость первой Рождественской елки Байдена

Lenta.ru
22 минуты назад

Рождественская елка Джо Байдена, которую он впервые установит на посту президента США, обойдется бюджету страны более чем в 100 тысяч долларов. Сумму, которую потратят на праздничное дерево, назвал таблоид TMZ со ссылкой на официальные документы.

Названа стоимость первой Рождественской елки Байдена
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Служба национальных парков США выделила компании из штата Огайо на поиск, транспортировку и посадку елки 139 тысяч долларов (более 10,5 миллиона рублей). Дерево установят недалеко от Белого дома.

Журналисты выяснили, что американские власти подписали соответствующий документ в сентябре 2021 года. Издание отметило, что в этом году в стране решили сэкономить — для сравнения, в 2019-м Рождественское дерево обошлось более чем в 160 тысяч долларов.

В декабре 2020 года в сети обсуждали, как Белый дом украсила к Рождеству жена на тот момент президента США Дональда Трампа Мелания. В сравнении с предыдущими дизайнерскими решениями первой леди тот праздничный декор в традиционном стиле назвали «прекрасным» и «поразительно нормальным».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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