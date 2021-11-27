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Новый штамм коронавируса «омикрон» сравнили с Эболой

Елена Прошина
17 минут назад

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что недавно выявленный штамм коронавируса «омикрон» может оказаться настолько же опасным, как и вирусом эбола. Его слова со ссылкой на интервью медиагруппе Funke передает РИА «Новости».

Новый штамм коронавируса «омикрон» сравнили с Эболой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как эбола», - сказал Монтгомери.

По его словам, точные данные о степени опасности нового штамма корнавируса, получившего название «омикрон», пока отсутствуют. При этом ученый отметил высокую скорость его распространения.

Монтгомери напомнил, что на старте пандемии коронавируса люди недооценили ее серьезность. Медик заявил, что в то время он тоже воспринимал COVID-19 как нечто вроде разновидности гриппа. Позднее, напомнил он, человечество решило, что может победить пандемию с помощью вакцинации, однако этим планам помешало появление заразного штамма «дельта».

«Надо готовиться к худшему»: вирусологи — о новой мутации коронавируса

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании 26 ноября классифицировала обнаруженный в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» как вызывающий беспокойство.

При этом Техническая консультативная группа по эволюции вирусов ВОЗ официально заявила, что объявила, что существующие тесты ПЦР способны выявлять новый вариант SARS-CoV-2.

Ранее страны Евросоюза, США, Австралия и ряд других объявили о прекращении авиасообщения с южноафриканскими странами по эпидемиологическим соображениям.

В мире,ВОЗ,ЕС,РИА Новости,
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