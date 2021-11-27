ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма «омикрон»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, как «вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2». Штамм вируса получил название «омикрон». Об этом сообщает агентство Reuters.

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В публикации говорится, что эта разновидность коронавируса имеет очень большее количество мутаций. Причем «некоторые изменения могут повлиять на скорость распространения, или эффективность вакцин против них».

ВОЗ прогнозирует, то что новый штамм коронавируса в состоянии поразить большее количество людей, в том числе и тех, кто ранее уже болел переболел другими штаммами COVID-19

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Сообщается, что штамм коронавируса получил обозначение «омикрон» по названию буквы «O» греческого алфавита. Эксперты ВОЗ утверждают, что для его изучения потребуется несколько недель, однако уже сейчас известно, что болезнь людей, у которых его обнаружили, протекает в точно такой же форме, что и у заразившихся ранее известными формами коронавируса.