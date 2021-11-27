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Российской авиакомпании запретили летать в Евросоюз

Елена Прошина
48 минут назад

Авиакомпания «Скол» теперь числится в «черном списке» Европейского союза из-за несоответствия международным стандартам безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт ЕС.

Российской авиакомпании запретили летать в Евросоюз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как указано в сообщении, самолетам авиакомпании «Скол» теперь запрещено осуществлять перелеты в страны Евросоюза. Такое решение было принято в связи с опасениями, что эта компания не сможет отвечать международным стандартам по безопасности».

«Скол» — первая российская авиакомпания, которую Евросоюз внес в «черный список». Кроме нее в этом списке находятся еще 97 авиаперевозчиков, большинство из которых находятся в Африке.

«Скол» — резидент Особой экономической зоны Калининградской области, авиакомпания была создана в 2000 году. В августе Федеральная налоговая служба (ФНС) подавала иск о ее банкротстве. По информации издания, позже в компании заявили, что им удалось выплатить более 193 миллионов рублей долга. В июне Росавиация запретила «Скол» использовать 35 воздушных судов (более половины парка), так как авиаперевозчик не выполнил свои обязательства по договорам лизинга.

Ранее Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы в Венесуэлу, Египет, Таиланд, Мексику и на Мальдивы.

В мире,Федеральная налоговая служба,Росавиация,ЕС,
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