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В штате Нью-Йорк из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение

Российская Газетаиещё 3
18 минут назад

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул распорядилась ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Она отметила, что в регионе каждый день выявляют огромное количество инфицированных коронавирусом. Таких цифр не было с апреля 2020 года. За последний месяц количество госпитализаций увеличилось до трехсот в день.

В штате Нью-Йорк из-за COVID ввели чрезвычайное положение
Фото: ReutersReuters

"Мы продолжаем видеть предупреждающие признаки всплеска COVID этой зимой, и, хотя новый вариант (омикрон) еще не обнаружен в штате Нью-Йорк, он приближается", - написала Хочул на своей странице в Twitter.

Чрезвычайное положение позволяет министерству здравоохранения отменять плановые операции, отмечает Fox News. Приказ предназначен для увеличения пропускной способности больниц в Нью-Йорке.

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В мире,Минздрав РФ,Fox News,
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