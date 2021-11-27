В штате Нью-Йорк из-за COVID ввели чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул распорядилась ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Она отметила, что в регионе каждый день выявляют огромное количество инфицированных коронавирусом. Таких цифр не было с апреля 2020 года. За последний месяц количество госпитализаций увеличилось до трехсот в день.