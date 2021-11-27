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Первой российской авиакомпании запретили летать в Евросоюз

Lenta.ru
25 минут назад

Евросоюз включил в свой «черный список» российскую авиакомпанию «Скол». Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ЕС.

Российской авиакомпании запретили летать в Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это означает, что «Скол» запрещено летать в страны Евросоюза. Как отмечается в сообщении, такое решение принято из-за опасений, что «она не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности».

«Скол» — первая российская авиакомпания, внесенная в «черный список» Евросоюза, кроме нее в перечень включены еще 97 авиаперевозчиков, преимущественно из Африки.

«Скол» — резидент Особой экономической зоны Калининградской области, авиакомпания была создана в 2000 году. В августе Федеральная налоговая служба (ФНС) подавала иск о ее банкротстве, однако позже в компании заявили, что выплатили более 193 миллионов рублей долга, пишет РБК. В июне Росавиация запрещала «Скол» использовать 35 воздушных судов (более половины парка) из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга.

Ранее Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы в Египет, Венесуэлу, Мексику, Таиланд и на Мальдивы. Помимо пяти пляжных направлений, некоторые перевозчики получили разрешения на рейсы в те страны, с которыми еще не возобновлено авиасообщение.

27 августа Россия увеличила количество рейсов на популярные среди туристов египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх — теперь полеты доступны жителям более 40 городов.
В мире,Федеральная налоговая служба,Росавиация,ЕС,
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