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Известия: ЕС вводит новые антиковидные ограничения для туристов

Ura.Ru
18 минут назад

Власти ряда европейских стран постоянно вводят новые ограничения или меняют условия въезда в страны из-за осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19. В Евросоюзе предложили изменить некоторые правила пересечения границ. Еврокомиссия опубликовала соответствующие рекомендации 25 ноября.

Евросоюз вводит новые антиковидные ограничения
Фото: URA.RUURA.RU

С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. Туристам, привитым препаратами, одобренными ВОЗ, но не одобренными европейским регулятором (EMA), потребуется отрицательный ПЦР-тест в дополнение к сертификату об иммунизации. Пока «Спутник V» в список ВОЗ не попал, пишут «Известия». Москва планирует передать организации дополнительные документы для одобрения российской вакцины до конца текущего года.

Кроме того, в ЕС могут теперь попасть те, кто переболел COVID-19 за 180 дней до поездки и обладает либо цифровым ковидным сертификатом ЕС (EUDCC), либо таким же документом другой страны. Таким туристам нужно будет также предоставлять отрицательный тест. В Германии с 24 ноября общественным транспортом могут пользоваться только люди с QR-кодом. В ряде немецких федеральных земель заходить в общественные места могут переболевшие коронавирусной инфекцией и привитые одобренной ЕС вакциной. В Италии выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» (или китайской Sinovac) от 28 дней до 180 дней назад. Во Франции ковидные паспорта выдают привитым китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, заодно прошедшим ревакцинацию одной дозой европейского препарата.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в Южной Африке. Еврокомиссия 26 ноября рекомендовала государствам ЕС отправлять на строгий карантин всех прибывших из стран, где обнаружен новый штамм.
В мире,ВОЗ,Еврокомиссия,ЕС,газета "Известия",
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