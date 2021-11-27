Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в непорядочности. Он добавил, что пресс-марафон украинского лидера можно охарактеризовать как театр одного актера. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на передачу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

По словам журналиста, должность президента «разложила» Зеленского, и сегодня от него исходит отрицательная энергия. Гордон заявил, что потерял интерес к лидеру Украины, так как теперь видит в нем лишь «посредственного актера». Зеленский во время пресс-марафона постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом. Он вел себя агрессивно, спорил с журналистами, чего президент просто не может себе позволить, особенно в подобном тоне, пояснил свою позицию Гордон.