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Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Елена Прошина
27 минут назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в непорядочности. Он добавил, что пресс-марафон украинского лидера можно охарактеризовать как театр одного актера. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на передачу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
Фото: ТАССТАСС

По словам журналиста, должность президента «разложила» Зеленского, и сегодня от него исходит отрицательная энергия. Гордон заявил, что потерял интерес к лидеру Украины, так как теперь видит в нем лишь «посредственного актера». Зеленский во время пресс-марафона постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом. Он вел себя агрессивно, спорил с журналистами, чего президент просто не может себе позволить, особенно в подобном тоне, пояснил свою позицию Гордон.

Он напомнил, что Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока.

«Порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?!» — заявил он.

Гордон заключил, что для него пресс-марафон Зеленского — глубоко личная трагедия. По его словам, ранее украинский лидер был «любимцем» всей страны, однако должность президента его испортила.

В мире,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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