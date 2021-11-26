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В Косово обстреляли автобус со студентами, есть жертвы

Вероника Полынина
22 минуты назад

В Косове неизвестный обстреляли автобус со студентами, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местное издание Espreso.

В Косово обстреляли автобус со студентами, есть жертвы
Фото: espreso.co.rsespreso.co.rs

Три человека погибли и по меньшей мере двое ранены в результате стрельбы в автобусе со студентами в деревне Глочане недалеко от города Дечани в Косове.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что неизвестный выстрелил в автобус и убил водителя и двух студентов. Сотрудники больницы в Пее подтвердили эту информацию.

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Полиция же в первом комментарии СМИ сообщили, что два человека получили ранения.

«По имеющейся у нас информации, есть подозрение, что в автобус стреляли, и что два человека пострадали», - заявили представители полиции.

На месте происшествия работает дежурный прокурор.

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