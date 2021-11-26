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На Бориса Джонсона подали в суд за саботаж в борьбе за спасение планеты

Lenta.ru
10 минут назад

Трое экологических активистов подали в суд на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за саботажа в борьбе с изменением климата на планете. Об иске сообщает The Guardian.

На Бориса Джонсона подали в суд за саботаж в борьбе за спасение планеты
Фото: ReutersReuters

Британские экоактивисты Адетола Онамаде, Джерри Амоквандо и Марина Трикс, при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth, обвинили Бориса Джонсона в том, что он нарушил свои юридические обязательства по принятию практических и эффективных мер для решения климатического кризиса. Активисты подали коллективный иск в Высокий суд Лондона.

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Они уверены, что правительство Бориса Джонсона нарушает права человека, игнорируя экологическую катастрофу на планете, а также дискриминирует молодое поколение всей страны и, в частности, Лондона, которое в будущем ощутит на себе основные последствия изменения климата.

«Ответчики знают, что изменение климата представляет собой серьезную угрозу для жизни. Они знают, что его последствия сильнее всего сказываются на группах, подверженных несоразмерным и дискриминационным рискам, включая заявителей. Они знают, что нужно сделать, но они этого не делают», — заявил адвокат компании Plan B Earth Тим Кросланд, представляющий интересы истцов.

При этом королевский адвокат Ричард Хани, представляющий в суде премьер-министра Британии, указал, что суд не должен принимать к рассмотрению этот иск.

«Закон о правах человека не придает юридической силы положениям Парижского соглашения, поэтому суд не имеет полномочий рассматривать, нарушает ли его Великобритания», — указал адвокат.

Он также отметил, что претензии со стороны экоактивистов основаны на утверждении, что изменение климата может привести к социальному и экономическому краху, которое, в свою очередь, является обобщенным и гипотетическим.

В начале ноября на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Борис Джонсон сам призывал мировых лидеров «нажать на все рычаги» для спасения планеты от климатической катастрофы. По его словам, странам, в частности, следует определить рыночные и нерыночные подходы к сокращению выбросов парниковых газов.

В мире,Борис Джонсон,ООН,The Guardian,
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