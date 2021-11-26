ВОЗ дала название новому штамму коронавируса

Новый штамм коронавируса В. 1.1.529 назвали греческой буквой «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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ВОЗ включила новый вариант вируса в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC).

Согласно заявлению организации, у «омикрон»-варианта «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге.

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.