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ВОЗ дала название новому штамму коронавируса

Вероника Полынина
38 минут назад

Новый штамм коронавируса В. 1.1.529 назвали греческой буквой «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ дала название новому штамму коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ВОЗ включила новый вариант вируса в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC).

Согласно заявлению организации, у «омикрон»-варианта «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге.

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.

Из-за нового «омикрон»-штамма Россия с 28 ноября ограничит въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

В мире,ВОЗ,
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