«Все из-за вас»: У Зеленского появилась еще одна претензия к журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве пожаловался, что из-за журналистов не может отдохнуть нигде в Киеве. Трансляция мероприятия ведется в Youtube-канале президентского офиса.

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«У меня есть полное право иногда отдыхать. Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право на личную жизнь», - отметил Зеленский.

Он также заявил, что его дети не могут ходить без охраны и «почти никогда ничего не празднуют».

6 июня президент Украины пожарил шашлык для журналистов в ходе неформальной встречи на природе по случаю Дня журналиста. В соцсетях назвали президентский пикник клоунадой и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране.