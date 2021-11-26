В Британии испугались российского «секретного» судна «Янтарь»

Расположенные в водах Ирландии подводные коммуникационные кабели, которые используют интернет-гиганты для передачи огромных объемов данных, могут оказаться под угрозой нападения со стороны России, пишет британский таблоид Daily Express.

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Ирландия сообщила, что не защищает подводные кабели из-за бреши в своей оборонной политике. Это делает их открытыми для атак и уязвимыми для шпионажа.

В настоящее время четыре кабеля соединяют остров с США и восемь - с Великобританией. Ожидается, что в ближайшие годы Ирландия будет напрямую связана с Норвегией, Данией, Исландией и Францией.

Такие компании, как Facebook, Twitter, Amazon и Google, используют кабели для передачи огромных объемов данных с ирландских серверов по всему миру.