В ВОЗ сочли новый штамм коронавируса "вызывающим беспокойство"

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". Уточняется, что вариант B.1.1.529 также был обнаружен в Ботсване и Гонконге. По словам южноафриканских врачей, они не знают, работают ли вакцины против этого штамма. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому важно, чтобы европейские страны действовали очень быстро и сплоченно.