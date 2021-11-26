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В ВОЗ сочли новый штамм коронавируса "вызывающим беспокойство"

Газета.Ruиещё 25
31 минуту назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, сообщает РИА "Новости".

В ВОЗ сочли новый штамм коронавируса "вызывающим беспокойство"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". Уточняется, что вариант B.1.1.529 также был обнаружен в Ботсване и Гонконге. По словам южноафриканских врачей, они не знают, работают ли вакцины против этого штамма. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому важно, чтобы европейские страны действовали очень быстро и сплоченно.

В мире,ВОЗ,Еврокомиссия,РИА Новости,
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