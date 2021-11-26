Пока вы не уснули: танки в Германии для войны с Россией и большая трагедия для Украины

Фото: Reuters Reuters

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Видео дня

Лондон отправит в Германию танки для войны с Россией

Великобритания планирует перебросить значительное количество военной техники в Германию в случае начала вероятной войны с Россией. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Соединенного королевства, генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. Речь идет о модернизированных танках Challenger 3, бронетранспортерах Boxer, гусеничных боевых машинах Ajax, а также артиллерии и беспилотниках. В Лондоне также намерены сформировать две новых военных базы за пределами страны — в Кении и Омане.

Зеленский о «Северном потоке – 2»: это большая трагедия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток – 2» большой трагедией для Украины. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале президентского офиса. Он отметил, что в случае запуска трубопровода Киев должен добиваться от европейских государств и США выполнения обязательств в сфере обеспечения энергетической безопасности Украины.

Бедных россиян посчитают по-новому

Министерство труда предложило ввести новый подход к учету числа бедных в России. Соответствующий проект постановления правительства 26 ноября представят на заседании Российской трехсторонней комиссии. Предлагается использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (11,3 тысяч рублей) в качестве границы бедности. Данный показатель, дополняющий прожиточный минимум, будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. Также планируется ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

Один из шахтеров "Листвяжной" найден живым

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне произошло ЧП, обнаружили выжившего шахтера. Мужчину доставили в больницу. Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление в момент, когда под землей находились 285 человек. Большую часть получилось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, однако через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 госпитализированы — 38 рабочих и 11 горноспасателей.

Курс рубля рухнул

Рубль в пятницу стремительно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара торгуется выше отметки 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Утром стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,3%, до $80,3 за баррель. На минимуме дня котировки опускались до $78,30 за баррель. Курс доллара на 11:14 мск вырос на 99 копеек и составил 75,67 рубля. Курс евро прибавил 1,37 рубля и вырос до 85,05 рубля.

Зеленский заявил о готовящемся госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По его словам, на госпереворот планировали «привлечь» один миллиард долларов. Зеленский добавил, что разглашать всю поступившую ему информацию он не имеет права.

«Пятерочку» и «Магнит» обязали снизить цены

Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» получили предупреждение от Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области о необходимости снизить стоимость продуктов в регионе. Срок исполнения предупреждений составляет 10 дней, сообщает пресс-служба ФАС. Как заявляет ФАС, сети, пользуясь доминирующим положением в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре.

«Аэрофлот» введет QR-коды

«Аэрофлот» дорабатывает программное обеспечение для введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса на своих рейсах. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. 12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Депутат Госдумы Виктор Селиверстов заявил, что «Единая Россия» поддержит эти законопроекты. Михаил Полубояринов отметил, что «Аэрофлот» ведет подготовку к реализации закона о QR-кодах на транспорте.

На семью Пугачевой подал в суд влиятельный бизнесмен

На племянника Аллы Пугачевой Влада подал в суд бизнесмен Игорь Гольдберг. Предприниматель заявил, что сделал родственнику Примадонны большую скидку при покупке салона красоты взамен на организацию концерта певицы. Влад — сын покойного брата артистки. В его семье растет дочка, которую решили назвать в честь тети — Алла. Став отцом Влад понял, что обеспечить семью можно лишь с помощью бизнеса, для чего он приобрел у бизнесмена салон красоты. Сейчас предприниматель требует с Влада деньги — Гольдберг уверяет, что лишился 8 млн рублей из-за скидки, однако выступления так и не дождался. При этом родственники звезды уверяют, что предприниматель врет, пытаясь добиться выгоды.

Учительница сыграла со школьниками в игру на раздевание