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Зеленский о «Северном потоке – 2»: это большая трагедия для Украины

Вероника Полынина
42 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток – 2» большой трагедией для Украины. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале президентского офиса.

Зеленский о «Северном потоке – 2»: это большая трагедия для Украины
Фото: ReutersReuters

«Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия», - констатировал Зеленский.

Он отметил, что в случае запуска трубопровода Киев должен добиваться от европейских государств и США выполнения обязательств в сфере обеспечения энергетической безопасности Украины.

«Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания», - отметил украинский президент.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

В мире,Владимир Зеленский,
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