Зеленский о «Северном потоке – 2»: это большая трагедия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток – 2» большой трагедией для Украины. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале президентского офиса.
«Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия», - констатировал Зеленский.
Он отметил, что в случае запуска трубопровода Киев должен добиваться от европейских государств и США выполнения обязательств в сфере обеспечения энергетической безопасности Украины.
«Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания», - отметил украинский президент.
В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».