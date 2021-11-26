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«Путин уже победил»: британцев рассмешила попытка США «ударить Россию»

Елена Прошина
50 минут назад

Читатели британской газеты Daily Express иронично прокомментировали публикацию издания о новом беспилотном самолете Lockheed SR-72, презентованном американскими ВВС. В статье, опубликованной на сайте издания, отмечается, что президент Джо Байден таким образом якобы «нанес России и Китаю ответный удар».

«Путин уже победил»: британцев рассмешила попытка США «ударить Россию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме ролика, опубликованного на Youtube-канале организации PACE, представляющей интересы ВВС США, никакой официально подтвержденной информации о SR-72 нет. Читатели из Великобритании решили не делать поспешных выводов относительно характеристик будущего летательного аппарата.

«Россия и Китай уже давно опережают США во многих военных областях»,

«Я думал, что смысл секретных технологий в том, что они хранятся в тайне до тех пор, пока не понадобятся», — отметили читатели.

Некоторые комментаторы связали запуск проекта с нынешней ситуацией в Белом доме. При этом читатели считают, что Байден не сможет «отличить SR-72 от его предшественника SR-71».

«Надеюсь, крылатая ракета Байдена не забудет, куда летит», «Эта анимация создает ощущение, что Путин уже победил, хотя они даже еще не начали», — отмечали в комментариях.

В мире,Джозеф Байден,
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