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В США заявили о необходимости признать вакцину "Спутник V"

Елена Прошина
16 минут назад

Американские предприниматели обратились к правительству США с просьбой признать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Американской торговой палаты (AmCham) Алексиса Родзянко.

В США заявили о необходимости признать вакцину "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили Правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V"», — заявил Родзянко.

Президент палаты подчеркнул, что на запрос ответили словами: «Пока думаем».

Напомним, что с 9 ноября в США изменились правила въезда. Теперь иностранцам с неиммиграционной визой необходимости предоставлять свидетельство о полной вакцинации от коронавируса. При этом власти Соединенных Штатов принимают лишь прививки, сделанные препаратами, одобренными ВОЗ: Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm.

В мире,Алексис Родзянко,Johnson & Johnson,Pfizer,ВОЗ,газета "Известия",
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