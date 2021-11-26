«Мне стыдно»: Зеленский об операции по захвату «вагнеровцев»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами, транслируемой на официальном сайте президента заявил, что ему «стыдно за эпизод украинской разведки» с операцией по задержанию сотрудников ЧВК «Вагнер».

По словам президента, операция должна была пройти на борту самолета «Турецких авиалиний». Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран. Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Президент подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.

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«После Америки он хочет меня поссорить, не только меня, втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, и так он нам помогает, – я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорю: мы не проводили эту операцию. Нас втянули. И так и было», – подытожил Зеленский.

Отвечая на вопрос о деталях операции, президент назвал Бурбу «авантюристом и аферистом».

«Я никогда не хотел говорить о нем так. Но сейчас, когда его уволили. Ну, мелочный человек, который делает ремонты в Конче за 11 млн, СБУшник, который блокировал все. Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич [Порошенко], за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США», — объяснил Зеленский во время беседы с журналистами.

Президент также заявил о запланированном на 1 декабря госперевороте, о предстоящих контактах с Россией и вероятности войны с РФ.

Издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признаны СМИ-иноагентами) опубликовали расследование о том, как Украина готовила спецоперацию по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», воевавших в Донбассе.

В материале говорится, что Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) занималось подготовкой так называемой операции «Авеню». Вагнеровцев через интернет нанимали якобы для охраны объектов одной из российских нефтяных компаний на Ближнем Востоке от имени ЧВК «МАР», которая к тому времени прекратила свою деятельность. В операции принимал участие экс-офицер ГРУ, которого украинская разведка за несколько лет до этого завербовала в Донбассе.

По информации изданий, Украина планировала принудительно посадить в Борисполе самолет с вагнеровцами под угрозой взрыва на борту. Спецоперация должна была пройти 26 июня 2020 года. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому впервые стало известно о ней 15 июня. Он утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который министр обороны страны одобрил 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно докладывали главе государства о происходящем.

29 июля прошлого года под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это были бойцы ЧВК «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

В МИД РФ заявляли, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. В министерстве отмечали, что у граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

В свою очередь Киев попросил Минск передать ему нескольких задержанных якобы за участие в боевых действиях в Донбассе. Однако россияне вернулись в Россию. Возвращение состоялось в ответ на ходатайство Генеральной прокуратуры РФ в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.

Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».

15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.

23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).

Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.

Протестующие на Майдане в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием в течение десяти дней уволить главу его администрации Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Юлия Витязева.

В случае, если Ермак не будет уволен в указанные сроки, то протестующие грозятся устроить 1 декабря масштабный протест.

Как уточнила Витязева, причиной протестных акций стали события 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщал, что операция по их задержанию украинской стороной была перенесена по указанию Зеленского и была передана спецслужбам именно Ермаком.

Ранее сообщалось, что неизвестные националисты зажгли на Майдане в центре Киева файеры и вывесили баннер с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. На баннере написано: «Их ложь унижает, защитим наше достоинство».

В течение нескольких дней Государственное бюро расследований (ГБР) Украины будет допрашивать главу офиса президента страны Андрея Ермака по делу об операции по задержанию 33 россиян. Также на допрос может быть вызван президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал и. о. руководителя ГБР Алексей Сухачёв.

Пресс-служба ГБР Украины

Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сейчас? Потому что ожидаем определённую информацию от правоохранительных органов... Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос, — сообщил Сухачёв.

Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко объяснил отказ комментировать операцию по задержанию 33 россиян в прошлом году. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Как пояснил Литвиненко, все сказанное действующим руководителем разведывательного органа может навредить интересам страны.

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«Наш эфир смотрят не только граждане Украины. Его смотрят в России, его смотрят в других странах. В РФ его смотрят наши враги, и они используют любую крупицу информации против нас. Поэтому мы не будем комментировать», — добавил он.

Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», который работает в интересах России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

«Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу», — отметил он.

Другими причинами провала он назвал плохую подготовку украинских спецслужб и хорошую работу контрразведки Белоруссии.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.

Факта утечки информации из офиса украинского президента Владимира Зеленского не установлено, об этом также не сообщало издание Bellingcat (включено Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов). Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, цитату приводит издание «Укринформ».

«Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства», — подчеркнул чиновник. Таким образом, в офисе Зеленского нет никакого «крота», считает он.

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций.

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«Серьезно, мы просто выглядим смешными, когда как страна, я как глава фракции, высокопоставленные чиновники, депутаты, журналисты, вы как политики, сидим в эфире и разговариваем о спецоперациях. Ну бред какой-то. Давайте представим, что есть операция ЦРУ и сидят сенаторы, конгрессмены и друг другу это рассказывают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова Арахамии.

По словам депутата, украинской власти вообще стоило воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу.