Меркель покинет пост канцлера под песню о дожде из красных роз

Ангела Меркель выбрала панк-хит для церемонии прощания с должностью канцлера Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Der Spiegel.

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На церемонии, которая состоится 2 декабря во дворе здания Министерства обороны ФРГ, прозвучат три композиции, выбранные Ангелой Меркель: песня звезды 1950-х годов Хильдегард Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll's rote Rosen regnen), хит 1974 года «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) культовой панк-рокерши Нины Хаген и церковное песнопение «Боже, славим мы Тебя» (Großer Gott, wir loben dich).

Ожидается, что на церемонии будет присутствовать около 200 гостей – намного меньше, чем на аналогичных мероприятиях в допандемийное время.