В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В Европу пришел новый штамм коронавируса

Lenta.ru
1 час назад

Бельгия стала первой страной Европы, в которую пришел новый штамм коронавируса, который в настоящее время обозначается, как B.1.1.529. Об этом пишет РИА Новости.

В Европу пришел новый штамм коронавируса
Фото:  Yves Herman / Reuters Yves Herman / Reuters

Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР. На данный момент появление коронавируса в стране подтвердил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. По словам чиновника, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Однако Ванденбрук уточнил, что бельгийскому правительству еще не поступали доказательства опасности штамма B.1.1.529. В том числе неизвестно, насколько он опаснее варианта дельта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности и профилактики в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529 и подчеркнула, что для защиты от COVID-19 необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители