В Европу пришел новый штамм коронавируса

Бельгия стала первой страной Европы, в которую пришел новый штамм коронавируса, который в настоящее время обозначается, как B.1.1.529. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Yves Herman / Reuters Yves Herman / Reuters

Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР. На данный момент появление коронавируса в стране подтвердил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. По словам чиновника, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19.

Однако Ванденбрук уточнил, что бельгийскому правительству еще не поступали доказательства опасности штамма B.1.1.529. В том числе неизвестно, насколько он опаснее варианта дельта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности и профилактики в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529 и подчеркнула, что для защиты от COVID-19 необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.