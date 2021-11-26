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Названы сроки готовности вакцины от нового штамма

Lenta.ruиещё 8
32 минуты назад

Вакцины от нового штамма SARS-CoV-2 Омикрон будут готовы к лету 2022 года. Такое мнение выразил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт в Twitter.

Названы сроки готовности вакцины от нового штамма
Фото: Sergio Perez / ReutersSergio Perez / Reuters

Он пояснил, что фармацевтическим компаниям, в частности Pfizer и Moderna, требуется 100 дней для разработки вакцин против нового варианта коронавируса. Он также отметил, что производство, одобрение и распространение занимают время. По мнению эксперта, на оценку эффективности вакцин на основе мРНК уйдет порядка двух недель.

«Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», — подытожил Славитт.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии. В ВОЗ выразили обеспокоенность новым штаммом. По данным ученых, у B.1.1.529 больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

В мире,Pfizer,ВОЗ,
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