Названы сроки готовности вакцины от нового штамма

Вакцины от нового штамма SARS-CoV-2 Омикрон будут готовы к лету 2022 года. Такое мнение выразил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт в Twitter.

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Он пояснил, что фармацевтическим компаниям, в частности Pfizer и Moderna, требуется 100 дней для разработки вакцин против нового варианта коронавируса. Он также отметил, что производство, одобрение и распространение занимают время. По мнению эксперта, на оценку эффективности вакцин на основе мРНК уйдет порядка двух недель.

«Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», — подытожил Славитт.