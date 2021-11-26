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В Литве призвали ЕС и НАТО ответить на российские провокации Украины

Алиса Селезнёва
56 минут назад

Европейский союз и НАТО должны дать ответ на провокационные действия России в отношении Украины. Об этом изданию Neatkariga заявил глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс.

В Литве призвали ЕС и НАТО ответить на российские провокации Украины
Фото: ReutersReuters

Ранее в НАТО сообщили о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине. При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно предпринимают попытки спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

По мнению Колса, сейчас внимание европейских стран сосредоточено на росте заболеваемости коронавирусом и миграционном кризисе на польско-белорусской границе. На фоне этого Россия может предпринять «дестабилизирующие действия» в отношении Украины, вплоть до «военной эскалации».

«Россия ранее демонстрировала способность быстро перемещать и мобилизовать достаточно крупные военные силы на большие расстояния. Быстрая передислокация сил может и не свидетельствовать о крупном потенциальном конфликте с Украиной, поскольку она сейчас гораздо более подготовлена, чем семь лет назад, однако вероятность кризиса в регионе сохраняется», — заявил политик.

Колс призвал страны Евросоюза и НАТО оказать поддержку Украине, в том числе с помощью поставок вооружения, и отреагировать на действия России, ограничив для нее доступ к международному финансированию.

«Кремль экспериментирует на нескольких «фронтах», чтобы увидеть, как далеко он может зайти без болезненного для него ответа. Это означает, что для Запада — в данном случае для нас, НАТО, ЕС — самой большой возможной ошибкой было бы вообще не реагировать на провокации России», - заметил он.

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