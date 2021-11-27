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В ЮАР назвали неоправданной реакцию стран на штамм омикрон

Lenta.ruиещё 8
49 минут назад

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла назвал неоправданной реакцию Великобритании и стран Европы на новый штамм коронавируса омикрон. Так он прокомментировал решение ЕС и ряда других стран мира закрыть въезд путешествующим из пяти стран Африки. Его слова приводит РИА Новости.

В ЮАР назвали неоправданной реакцию стран на штамм омикрон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Паахла заявил, что такая мера противоречит нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что ученые пока не нашли признаков повышенной вирулентности нового штамма. Кроме того, подчеркнул министр, специалисты не считают, что этот вариант осложняет течение болезни.

Глава Минздрава заверил, что существующие вакцины против коронавируса доказали свою эффективность и остаются «основной зашитой» от COVID-19.

Ранее власти США заявили, что с понедельника, 29 ноября, запретят въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 B.1.1.529, получившего название омикрон. Перед этим ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания, Сингапур, Япония и Турция. Первые сообщения о заражении новым штаммом B.1.1.529 появились в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября.
В мире,Минздрав РФ,ВОЗ,ЕС,РИА Новости,
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