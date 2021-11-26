Лукашенко выступил с заявлением в лагере мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей. Об этом сообщает ТАСС.

Лагерь расположен в торгово-логистическом центре в Брузгах.

По словам главы республики, Минск не будет политизировать проблемы беженцев, а также не будет насильно выдворять людей с белорусской территории и препятствовать их прорыву на Запад.

Лукашенко добавил, что всего в Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. мигрантов.

Ранее сообщалось, что беженцы в лагере «Брузги» устроили митинг, требуя пустить их в ЕС.