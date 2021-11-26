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Лукашенко выступил с заявлением в лагере мигрантов

Газета.Ru
10 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей. Об этом сообщает ТАСС.

Лагерь расположен в торгово-логистическом центре в Брузгах.

По словам главы республики, Минск не будет политизировать проблемы беженцев, а также не будет насильно выдворять людей с белорусской территории и препятствовать их прорыву на Запад.

Лукашенко добавил, что всего в Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. мигрантов.

Ранее сообщалось, что беженцы в лагере «Брузги» устроили митинг, требуя пустить их в ЕС.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена обострять отношения с Польшей

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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