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Украина и США перекладывают ответственность «перед вторжением»

Автор National Review Джимми Куинн заявил, что, «по общему мнению, Россия готова к военному конфликту с Украиной», а Киев и Вашингтон тем временем продолжают требовать друг от друга более решительных действий против Москвы.

Как пишет Куинн, согласно сообщениям военной разведки США и Украины, ситуация на границе может стать «взрывоопасной» в начале 2022 года. Из недавних дискуссий на Галифаксском форуме международной безопасности стало ясно, что США и Украина перекладывают ответственность друг на друга. Сенатор Джим Риш, авторитетный член комитета по международным отношениям, перед встречей с украинской делегацией заявил, что украинцам стоит «активизировать игру и быстрее мобилизоваться». Замглавы администрации президента Украины Роман Маховец, в свою очередь, заявил, что в силах США полностью обезопасить Украину, предоставив ей место в НАТО.

«Дешевый газ за дорогие уступки»

Источник газеты Danas в сербском государственном руководстве заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу удастся договориться с Москвой о более дешевом газе, но взамен от него потребуют «дорогих» политических уступок. По контракту, действующему до 2022 года, Сербия покупает у РФ газ по 270 долларов за тысячу кубометров; по новому соглашению цена может взлететь до 800 долларов, Вучич назвал ее «неподъемной».

По словам источника Danas, в обмен на более комфортную цену в 400 долларов за тысячу кубометров Москва потребует от Белграда не поддаваться Вашингтону и Брюсселю и не вводить санкции против РФ. Кроме того, в Москве ожидают, что Россия и в будущем продолжит платить минимальную природную ренту и останется партнером Сербии при строительстве железнодорожной инфраструктуры.

Новый мощный альянс России и Китая

Китай и Россия подписали «дорожную карту» для более тесных военных связей на фоне участившихся полетов бомбардировщиков США вблизи границ обеих стран, пишет The Jerusalem Post. Газета назвала это важным событием, которое может иметь серьезные последствия для этого столетия.

The Jerusalem Post сравнила новое соглашение РФ и Китая с Антантой - военно-политическим блоком Франции и Британии 1904 года, «объединившем две демократии и заложившим основу для грядущего противодействия немцам в Первой и Второй мировых войнах». Союз России и Китая может стать «четким предупреждением Америке» и усложнить международные отношения на долгое время.

«Директор ЦРУ предупреждает русских шпионов о последствиях»

Глава ЦРУ Уильям Бернс непублично пригрозил российской разведке последствиями, если выяснится, что именно она стоит за серией загадочных инцидентов, получивших название «Гаванский синдром»: речь идет о жалобах американских дипломатов и шпионов по всему миру на плохое самочувствие и слуховые галлюцинации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Во время визита в Москву в ноябре Бернс якобы обсуждал это с руководством ФСБ и Службой внешней разведки. Он заявил, что причинение серьезного ущерба здоровью американских дипломатов и разведчиков выходит за рамки допустимого поведения в «профессиональной разведке». «ИноСМИ» собрали комментарии американских читателей к этой статье. Lets go Brandon отметил, что властям США «срочно понадобился козел отпущения»: «мы не понимаем, что происходит, давайте срочно обвиним русских». The Real Donald 2024

объяснил инциденты психосоматикой: «Малейший мутный симптомчик - и уже «Гавана».

«Дроны - новый враг Америки»

Автор The Hill Джеймс Дерсо заявил об «упорной неспособности американских военных привлечь кого-либо к ответственности, когда ошибка на поле боя убивает ни в чем не повинных мирных жителей». Стандартный ответ властей США на случайное убийство в результате атак беспилотников состоит в том, что они проведут тщательное расследование, но виновника никогда не находят, отмечает автор.