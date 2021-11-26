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Опасный штамм коронавируса вырвался из Африки и «пробрался» в Китай

Lenta.ru
1 час назад

В карантинном отеле Гонконга выявили два случая заражения опасным штаммом коронавирусной инфекции (B.1.1.529), который, предположительно, вырвался из Африки. Об этом говорится на сайте местного департамента здравоохранения.

Разновидность инфекции «пробралась» в Китай вместе с людьми, находившимися в карантинном отеле Regal Airport в Гонконге. Они жили в комнатах друг напротив друга на пятом этаже: первый пациент прибыл в Гонконг из ЮАР. Второй зараженный прибыл в отель на день раньше своего соседа. Обоих уже отправили в больницу.

По данным департамента, в тот же день выявили еще 4 случая заражений в центре временного сбора образцов (Temporary Specimen Collection Centre) в аэропорте Гонконга.

«Ужасающие мутации»: ученые предупредили о новом штамме коронавируса

12 человек, которые останавливались в соседних номерах, теперь должны пройти дополнительный обязательный двухнедельный карантин в центре Penny's Bay.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении 10 человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.

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