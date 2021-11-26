В Китае назвали сближение Москвы и Пекина просчетом США

Наращивание российско-китайского военного сотрудничества является просчетом США, считают читатели издания South China Morning Post.

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«Альянс Россия-Китай – болтовни мало, все по делу. AUKUS, QUAD, саммит демократий – много шумихи и никакого содержания», – цитирует одного из пользователей РИА «Новости»

«Это (сближение стран в военной сфере) будет грубейшим стратегическим и геополитическим просчетом США, поскольку Америка, по сути дела, полностью утратит свое влияние и в Центральной Азии», – отметил другой комментатор.

Кроме того, читатели отметили, что президенту США Джо Байдену не удалось повлиять на российского лидера Владимира Путина на летнем саммите по вопросу отношений с КНР

«Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)», – написал MindClarity X.

Некоторые читатели написали, что считают США «величайшей угрозой для мира во всем мире».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Власти КНР высоко оценили слова российского президента.