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На Украине захотели сменить пол монументу «Родина-мать»

Елена Прошина
48 минут назад

На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением поменять пол у монумента «Родина-мать». Автор петиции Александр Артемов уверен, что это необходимо в рамках декоммунизации, а сам памятник «выглядит достаточно мужеподробно».

На Украине захотели сменить пол монументу «Родина-мать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора инициативы, первоначальный замысел и «советская эстетика» сооружения не отвечает современным политических и идеологическим требованиям украинского общества.

«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила — патрона нашего города. С этой целью нужно убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», — пишет Артемов.

При этом крылья у статуи можно сделать подвижными, чтобы они колебались от ветра.

Всего за почти двое суток после публикации петицию подписали 11 человек, однако у автора есть еще 58 дней, чтобы собрать необходимые 6 тыс. подписей от украинцев.

В мире,Александр Артемов,
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