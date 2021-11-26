На Украине захотели сменить пол монументу «Родина-мать»

На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением поменять пол у монумента «Родина-мать». Автор петиции Александр Артемов уверен, что это необходимо в рамках декоммунизации, а сам памятник «выглядит достаточно мужеподробно».

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По мнению автора инициативы, первоначальный замысел и «советская эстетика» сооружения не отвечает современным политических и идеологическим требованиям украинского общества.

«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила — патрона нашего города. С этой целью нужно убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», — пишет Артемов.

При этом крылья у статуи можно сделать подвижными, чтобы они колебались от ветра.