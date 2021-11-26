На Украине захотели сменить пол монументу «Родина-мать»

На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением поменять пол у монумента «Родина-мать». Автор петиции Александр Артемов уверен, что это необходимо в рамках декоммунизации, а сам памятник «выглядит достаточно мужеподробно».
По мнению автора инициативы, первоначальный замысел и «советская эстетика» сооружения не отвечает современным политических и идеологическим требованиям украинского общества.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила — патрона нашего города. С этой целью нужно убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», — пишет Артемов.
При этом крылья у статуи можно сделать подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Всего за почти двое суток после публикации петицию подписали 11 человек, однако у автора есть еще 58 дней, чтобы собрать необходимые 6 тыс. подписей от украинцев.