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СК Белоруссии объявил в розыск бывшего актера белорусских театров за оскорбление Лукашенко

ТАССиещё 1
16 минут назад

Следственный комитет (СК) Белоруссии объявил в международный розыск бывшего актера ряда белорусских драматических театров и кинорежиссера Вячеслава Сикору по уголовному делу о разжигании социальной вражды, клевете, оскорблении президента республики и представителей власти. Об этом сообщила официальный представитель СК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Актера объявили в розыск за оскорбление Лукашенко
Фото: @viacheslav_sikora@viacheslav_sikora

"По ходатайству следователей прокурором в отношении могилевчанина санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования и в настоящее время объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении представителя следствия, размещенном на сайте СК Белоруссии.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года Сикора, используя свои страницы в различных социальных сетях, публиковал доступные для свободного просмотра видеоролики, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности.

"В них мужчина не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя президента и сотрудников правоохранительных органов, призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти", - добавила представитель СК.

По данным ведомства, Сикора ранее был актером драматических театров Белоруссии, кинорежиссером и сценаристом некоторых проектов. Ему предъявлено обвинение по статьям УК об умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, а также об оскорблении президента Белоруссии и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей.

В областном управлении СК сообщили, что за 10 месяцев нынешнего года следственными подразделениями Могилевской области по фактам разжигания социальной вражды, клеветы, оскорблений президента и представителей власти возбуждено 240 уголовных дел.

В мире,Вячеслав Сикора,СКР,МВД,
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