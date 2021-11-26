Актера объявили в розыск за оскорбление Лукашенко

Следственный комитет (СК) Белоруссии объявил в международный розыск бывшего актера ряда белорусских драматических театров и кинорежиссера Вячеслава Сикору по уголовному делу о разжигании социальной вражды, клевете, оскорблении президента республики и представителей власти. Об этом сообщила официальный представитель СК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Фото: @viacheslav_sikora @viacheslav_sikora

"По ходатайству следователей прокурором в отношении могилевчанина санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования и в настоящее время объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении представителя следствия, размещенном на сайте СК Белоруссии.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года Сикора, используя свои страницы в различных социальных сетях, публиковал доступные для свободного просмотра видеоролики, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности.

"В них мужчина не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя президента и сотрудников правоохранительных органов, призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти", - добавила представитель СК.

По данным ведомства, Сикора ранее был актером драматических театров Белоруссии, кинорежиссером и сценаристом некоторых проектов. Ему предъявлено обвинение по статьям УК об умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, а также об оскорблении президента Белоруссии и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей.