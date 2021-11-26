Кандидат в министры экономики ФРГ раскритиковал «Северный поток – 2»

Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы минэкономики Германии заявил газете Süddeutsche Zeitung, что газопровод «Северный поток – 2» создан с целью политического давления и не является «просто коммерческим продуктом».

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«Северный поток – 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми.