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Кандидат в министры экономики ФРГ выступил с критикой «Северного потока – 2»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
30 минут назад

Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы минэкономики Германии заявил газете Süddeutsche Zeitung, что газопровод «Северный поток – 2» создан с целью политического давления и не является «просто коммерческим продуктом».

Кандидат в министры экономики ФРГ раскритиковал «Северный поток – 2»
Фото: ReutersReuters

«Северный поток – 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми.

США назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».

В мире,Роберт Хабек,Минэкономразвития,Госдеп США,РИА Новости,
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