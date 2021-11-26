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«Сползает в сторону России»: на Украине признали свою беспомощность

News.ruиещё 3
57 минут назад

В случае отказа Запада от финансирования Украины, Киев может пойти на сближение с Москвой. Такое предположение сделал в статье, опубликованной в издании «Главред», аналитик Александр Кочетков.

«Сползает в сторону России»: на Украине признали свою беспомощность
Фото: Quotsu/wikimedia.orgQuotsu/wikimedia.org

Говоря о будущей встрече лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, Кочетков не исключил, что Россия потребует от Штатов заставить украинские власти соблюдать Минские соглашения. При этом Москве даже не надо будет искать предложение, от которого не смогут отказаться в Вашингтоне.

Не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия, — написал аналитик.

По мнению Кочеткова, в настоящее время Киев не готов выполнять Минские соглашения в связи с тем, что это будет означать «отказ от Украины как таковой» и полную потерю даже имеющейся у нее сейчас «относительной независимости».

Первые и пока последние переговоры в режиме личной встречи между Путиным и Байденом прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал две темы переговоров Путина и Байдена. По его мнению, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и активность НАТО у российских границ.

В мире,Александр Кочетков,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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