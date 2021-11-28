На Украине нашли способ освободить Европу от оккупации США

«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет. Они тоже устали, у них растут крайние правые настроения, они устают от того, что им вечно устраивают миграционные кризисы, они хотят жить своими интересами, а не той повесткой, которую им навязывают из-за океана и это наша общая проблема», — рассказал экс-депутат Рады.