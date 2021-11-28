На Украине нашли способ освободить Европу от оккупации США

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Европа находится под оккупацией США с 1945 года. По мнению политика, помочь освободить ее способны лишь Россия и Китай.
«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет. Они тоже устали, у них растут крайние правые настроения, они устают от того, что им вечно устраивают миграционные кризисы, они хотят жить своими интересами, а не той повесткой, которую им навязывают из-за океана и это наша общая проблема», — рассказал экс-депутат Рады.
Он добавил, что Киев должен понимать в какие войны его пытаются втянуть и за кого он воюет, а также понимать, насколько стране не выгодно делать то, что от нее требуют. По его мнению, если речь будет идти о так называемом большом континентальном союзе, то Украине не подходит президентская форма правления.