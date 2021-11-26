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Бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»

Елена Прошина
10 минут назад

Американские бизнесмены обратились к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутником V», сообщают «Известия» со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.

Бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, внешнеполитическое ведомство страны приняло документ к рассмотрению.

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — отметил президент палаты.

С 9 ноября американские власти изменили правила въезда в страну. Теперь от иностранных граждан с неиммиграционной визой требуют предоставить свидетельство о полной иммунизации от COVID-19. Принимаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения.

Так как ни одна российская вакцина в перечень разрешенных на въезд в США не попала, привитые «Спутником V» граждане не могут попасть в Штаты — без справки о вакцинации пассажиров не допустят на борт самолета. Данные правила не распространяются при пересечении сухопутной и морской границ США.

В мире,Алексис Родзянко,ВОЗ,МИД,Госдеп США,газета "Известия",
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