Бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»

Американские бизнесмены обратились к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутником V», сообщают «Известия» со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, внешнеполитическое ведомство страны приняло документ к рассмотрению.

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — отметил президент палаты.

С 9 ноября американские власти изменили правила въезда в страну. Теперь от иностранных граждан с неиммиграционной визой требуют предоставить свидетельство о полной иммунизации от COVID-19. Принимаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения.